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09 декабря, 16:45

Культура

"Сити": какие биографии с литературной ярмарки Non/fiction стоит прочитать

"Сити": какие биографии с литературной ярмарки Non/fiction стоит прочитать

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Команда проекта "Сити" составила подборку биографий с литературной ярмарки Non/fiction, которые стоит прочитать.

Первой в подборке стала биография актера Юрия Стоянова. В книге много написано о программе "Городок".

Во второй книге описана биография актера Николая Караченцева. Она издана к 80-летию актера. В этой книге есть рассказы, которые Караченцов надиктовал за год до аварии. Также в биографии собраны воспоминания жены, сына, невестки и друзей актера.

Также стоит прочитать биографию певицы Бритни Спирс. Там написано про ее детство, карьеру, а также про отношения с певцом Джастином Тимберлейком, ее беременность и аборт.

Подробнее – в программе "Сити".

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