"Культура за 100 секунд": литературная ярмарка Non/fiction проходит в Гостином Дворе

Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction проходит в Гостином Дворе с 5 по 8 декабря. Помимо продажи книг, там будут идти лекции, мастер-классы и презентации. Стоимость входа составляет 450 рублей.

Музыкальный фестиваль "Солома" пройдет в Москве 21 декабря. Там выступят популярные артисты. Вход свободный, но по предварительной регистрации.

Певица Лолита выступит в Москве с концертом в VK Gipsy в 23:00 6 декабря.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.