Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 декабря, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": литературная ярмарка Non/fiction проходит в Гостином Дворе

"Культура за 100 секунд": литературная ярмарка Non/fiction проходит в Гостином Дворе

"Это Москва. Люди": актрисы Жэнь Луяо и Чэнь Юйсы

Победителем литературной премии "Большая книга" стал писатель Алексей Варламов

Театр Наций представил премьеру спектакля "Любовное настроение"

Кинопарк "Москино" воссоздал битву за Москву с помощью архивов и технологий

"Интервью": Игорь Яцко – о своих несбывшихся мечтах

"Сити": москвичам рассказали о фильмах, которые стоит посмотреть на этой неделе

Новости часа: мэр поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

"Звезды советского экрана": Юрий Каюров

"Моя Москва": Юрий Григорьев. Часть 2

Ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction проходит в Гостином Дворе с 5 по 8 декабря. Помимо продажи книг, там будут идти лекции, мастер-классы и презентации. Стоимость входа составляет 450 рублей.

Музыкальный фестиваль "Солома" пройдет в Москве 21 декабря. Там выступят популярные артисты. Вход свободный, но по предварительной регистрации.

Певица Лолита выступит в Москве с концертом в VK Gipsy в 23:00 6 декабря.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкифестиваливидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика