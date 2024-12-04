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04 декабря, 16:45

Культура

"Сити": какие концерты пройдут в Москве на этой неделе

"Сити": какие концерты пройдут в Москве на этой неделе

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Команда проекта "Сити" составила список концертов, которые можно посетить в Москве на этой неделе. Так, 4 декабря в 20:00 в концертном зале "Москва" покажут мультимедийное шоу "Полночный троллейбус", приуроченное к 100-летию поэта Булата Окуджавы. Кроме того, группа "Обе две" исполнит свои хиты и треки с нового альбома в клубе Stereo People 5 декабря в 19:00.

Тем временем певица Люся Чеботина выступит в Live Арене 5 декабря в 20:00. Там же выступит и Ева Полна 8 декабря в 20:00. Артистка представит новые композиции, а также исполнит знакомые хиты.

Подробнее – в программе "Сити".

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культураконцертывидеоДенис Лукьянов
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