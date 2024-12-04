"Сити": какие концерты пройдут в Москве на этой неделе

Команда проекта "Сити" составила список концертов, которые можно посетить в Москве на этой неделе. Так, 4 декабря в 20:00 в концертном зале "Москва" покажут мультимедийное шоу "Полночный троллейбус", приуроченное к 100-летию поэта Булата Окуджавы. Кроме того, группа "Обе две" исполнит свои хиты и треки с нового альбома в клубе Stereo People 5 декабря в 19:00.

Тем временем певица Люся Чеботина выступит в Live Арене 5 декабря в 20:00. Там же выступит и Ева Полна 8 декабря в 20:00. Артистка представит новые композиции, а также исполнит знакомые хиты.

Подробнее – в программе "Сити".