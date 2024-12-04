Собянин: социальные выплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%

Со следующего года минимальная пенсия в Москве с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Также на 5,5% будут увеличены единовременные и ежемесячные социальные выплаты. Они относятся к многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или инвалидов с детства, студенческим семьям, детям-сиротам и другим льготным категориям.

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