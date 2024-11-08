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08 ноября, 08:00

Культура

"Звезды советского экрана": Роман Филиппов

"Звезды советского экрана": Роман Филиппов

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Май 1969 года. Совсем недавно вышла комедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука" и те, кому повезло заполучить заветный билет в кино, спешили поделиться впечатлениями с журналом "Советский экран". Люди уже заговорили цитатами из фильма, а в своих письмах признавались – не меньше героев Юрия Никулина и Андрея Миронова им запомнился тот самый одноклассник с Колымы, который интересуется, почему Володька сбрил усы. Журнал информирует публику: этого актера зовут Роман Филиппов. Теперь он живет и работает в Москве.

Из-за чего артист поругался с примой Малого театра Верой Пашенной? За что его возненавидел главный Дед Мороз страны Александр Хвыля? Почему вместо Филиппова в "Приключениях Буратино" Карабаса-Барабаса сыграл Владимир Этуш? Чем актер потряс композитора Алексея Рыбникова?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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