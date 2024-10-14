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14 октября, 16:00

Культура

"Звезды советского экрана": Андрей Болтнев

"Звезды советского экрана": Андрей Болтнев

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Август 1989 года. В свежем номере журнала "Советский экран" вышла большая статья о творчестве Андрея Болтнева. Актер всего несколько лет назад впервые попал в кино и сразу покорил режиссеров талантом, а зрителей – яркой и необычной внешностью. В результате всего за 3 года он снялся в четырнадцати фильмах.

Также "Советский экран" особо отметил, что Болтнев начал кинокарьеру довольно поздно. Ему было уже 35 лет, когда его утвердили на главную роль в фильме "Мой друг Иван Лапшин".

Почему Болтневу пришлось 3 года ждать премьеры фильма "Мой друг Иван Лапшин"? Как он провалил пробы и все же получил главную роль? Как из-за него поссорились режиссеры Алексей Герман и Семен Аранович? Почему актер согласился на роль предателя и убийцы в фильме "Противостояние"? И какую роль в судьбе Болтнева сыграла Наталья Гундарева?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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