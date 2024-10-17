17 октября, 18:00Культура
DJ Groove рассказал, на каких музыкальных инструментах учился играть в детстве
Как рассказал музыкант, композитор, DJ Groove (настоящее имя – Евгений Рудин), в пять лет он начал учиться играть на аккордеоне, однако позднее отказался продолжать занятия и перешел в класс фортепиано. Он отметил, что ленился носить тяжелый аккордеон, а с пианино было удобнее.
Позднее родители начали покупать Евгению виниловые пластинки, с которых и началось увлечение диджеингом.
Большое интервью с DJ Groove выйдет в четверг, 17 октября, в эфире телеканала Москва 24.