DJ Groove рассказал, на каких музыкальных инструментах учился играть в детстве

Как рассказал музыкант, композитор, DJ Groove (настоящее имя – Евгений Рудин), в пять лет он начал учиться играть на аккордеоне, однако позднее отказался продолжать занятия и перешел в класс фортепиано. Он отметил, что ленился носить тяжелый аккордеон, а с пианино было удобнее.

Позднее родители начали покупать Евгению виниловые пластинки, с которых и началось увлечение диджеингом.

Большое интервью с DJ Groove выйдет в четверг, 17 октября, в эфире телеканала Москва 24.