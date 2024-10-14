"Моя Москва": Александр Песков. Часть 1

Александр Песков снялся в 120 картинах, но для многих он более известен по фильму "Америкэн бой". В детстве артист мечтал стать летчиком-истребителем, но все изменилось после встречи с одним известным киноактером.

Сегодня на прогулке по местам столичной юности в Тверском районе уже состоявшийся артист расскажет о том, кто же сыграл решающую роль в его жизни, о студенческих розыгрышах в городском транспорте и о том, какая она – Москва Александра Пескова. Подробнее – в программе "Моя Москва".