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14 октября, 11:00

Культура

"Моя Москва": Александр Песков. Часть 1

"Моя Москва": Александр Песков. Часть 1

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Александр Песков снялся в 120 картинах, но для многих он более известен по фильму "Америкэн бой". В детстве артист мечтал стать летчиком-истребителем, но все изменилось после встречи с одним известным киноактером.

Сегодня на прогулке по местам столичной юности в Тверском районе уже состоявшийся артист расскажет о том, кто же сыграл решающую роль в его жизни, о студенческих розыгрышах в городском транспорте и о том, какая она – Москва Александра Пескова. Подробнее – в программе "Моя Москва".

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