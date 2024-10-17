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Новости

17 октября, 02:00

Культура

Фотовыставка "Звезды оттепели" открылась в Музее Москвы

Фотовыставка "Звезды оттепели" открылась в Музее Москвы

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В Музее Москвы открылась выставка "Звезды оттепели", посвященная работам советского фотографа Игоря Кошелькова. Посетители могут посмотреть снимки Софи Лорен, Марины Влади и Юрия Гагарина. А также через фотографии погрузиться в повседневную жизнь москвичей того времени.

Долгое время архив хранился в семье фоторепортера и только в 2023 году был передан в дар Музею Москвы, и 180 лучших снимков вошли в экспозицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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