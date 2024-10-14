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14 октября, 16:45

Культура

"Сити": москвичам рассказали о культурных мероприятиях недели

"Сити": москвичам рассказали о культурных мероприятиях недели

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Команда проекта "Сити" подготовила подборку крупных мероприятий, которые пройдут в столице на этой неделе. Любителям фотографии стоит заглянуть в Старый Английский двор в "Зарядье", где проходит выставка ретро фотоаппаратов 1930–1980-х годов. На эти камеры были сделаны снимки московских достопримечательностей, таких как фасад Большого театра и арка главного входа ВДНХ.

15 октября в "Мультимедиа-арт-музее" откроется сразу семь новых выставок, среди которых особенно выделяется экспозиция "Алиса в стране чудес и в Зазеркалье" Павла Пепперштейна. Художник создал собственные иллюстрации к произведениям Льюиса Кэролла.

Также стоит посетить выставку "Электроарт" Николая Полисского, где представлена пластическая метафора современного мегаполиса, опутанного электрическими проводами.

Подробнее – в программе "Сити".

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