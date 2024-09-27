"Это Москва. Люди": шеф-повар Евгений Цыганов

В современном московском заведении должен быть запоминающийся интерьер и ярка, но вкусная и понятная еда. Шеф-повар Евгений Цыганов рассказал,как это связано и почему нельзя делать темный интерьер в ресторанах.

Третья серия документального цикла "Кто кормит Москву" посвящена Цыганову, который волей случая решил стать поваром в небольшом городке, а сегодня он формирует гастрономические тренды в Москве.

Об этом – в программе "Это Москва. Люди".