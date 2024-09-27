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27 сентября, 13:45

Общество

"Это Москва. Люди": шеф-повар Евгений Цыганов

"Это Москва. Люди": шеф-повар Евгений Цыганов

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В современном московском заведении должен быть запоминающийся интерьер и ярка, но вкусная и понятная еда. Шеф-повар Евгений Цыганов рассказал,как это связано и почему нельзя делать темный интерьер в ресторанах.

Третья серия документального цикла "Кто кормит Москву" посвящена Цыганову, который волей случая решил стать поваром в небольшом городке, а сегодня он формирует гастрономические тренды в Москве.

Об этом – в программе "Это Москва. Люди".

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