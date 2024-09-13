"Это Москва. Люди": шеф-повар и ресторатор Артем Лосев

Шеф-повар и ресторатор Артем Лосев рассказал, что ресторанная жизнь – это далеко не только еда. Москвичи идут в ресторан за новыми ощущениями и эмоциями. Рестораны стали неотъемлемой частью городской культуры.

Когда и как горожане отказались от "посиделок на кухне" в пользу кафе где-то на Патриарших прудах? Почему многие идут в ресторан только ради шеф-повара? Что важнее для московского гостя – вкус блюда или атмосфера заведения?

Об этом – в программе "Это Москва. Люди".