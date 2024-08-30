Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 августа, 13:50

Культура

"Это Москва. Люди": директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева

"Это Москва. Люди": директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева

Москвичам представили культурную программу на 30 августа – 1 сентября

Премьера фильма "Обе две" прошла в кинотеатре "Октябрь"

"Интервью": Сергей Хлебников – о фестивале "Спасская башня"

Собянин: участники из 47 стран посетили Московскую международную неделю кино

Новости часа: Московскую международную неделю кино посетили более 600 тыс человек

Горы гортензий и других осенних цветов ждут москвичей на выставке в "Аптекарском огороде"

Московский театр "Новая Опера" показал "Травиату"

Реконструкцию сцены из фильма "Война и Мир" показали на Театральной площади Москвы

Актриса Анастасия Уколова рассказала, где любит гулять в Москве

Елизавета Лихачева продавала газеты в 90-е, была уборщицей в книжном магазине, официанткой, помощником бухгалтера и едва ли не сделала карьеру в миграционной службе. Но судьба распорядилась иначе и сегодня Елизавета Лихачева директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Как искусство повлияло на ее жизнь, почему Елизавету обвиняют в отсутствии академичности? Что больше всего раздражает директора Пушкинского музея?Подробнее – в программе "Это Москва. Люди".

Читайте также
Программа: Это Москва
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика