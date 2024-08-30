30 августа, 13:50Культура
"Это Москва. Люди": директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева
Елизавета Лихачева продавала газеты в 90-е, была уборщицей в книжном магазине, официанткой, помощником бухгалтера и едва ли не сделала карьеру в миграционной службе. Но судьба распорядилась иначе и сегодня Елизавета Лихачева директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Как искусство повлияло на ее жизнь, почему Елизавету обвиняют в отсутствии академичности? Что больше всего раздражает директора Пушкинского музея?Подробнее – в программе "Это Москва. Люди".