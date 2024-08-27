Съемки фильмов "Карнавал" и "Берегись автомобиля" реконструировали на форуме "Москва 2030"

Москва отметила День российского кино. В честь праздника любой желающий мог сняться в кино. Для этого нужно было посетить фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Гости фестиваля слушали лекции по режиссуре, учились танцам из мюзиклов и постигали мастерство сценического боя.

Кроме того, в "Музеоне" реконструировали съемки культовых советских фильмов "Карнавал" и "Берегись автомобиля". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.