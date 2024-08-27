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27 августа, 19:45

Город

Съемки фильмов "Карнавал" и "Берегись автомобиля" реконструировали на форуме "Москва 2030"

Съемки фильмов "Карнавал" и "Берегись автомобиля" реконструировали на форуме "Москва 2030"

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Более 40 пар решили пожениться на форуме-фестивале "Москва 2030"

Москва отметила День российского кино. В честь праздника любой желающий мог сняться в кино. Для этого нужно было посетить фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Гости фестиваля слушали лекции по режиссуре, учились танцам из мюзиклов и постигали мастерство сценического боя.

Кроме того, в "Музеоне" реконструировали съемки культовых советских фильмов "Карнавал" и "Берегись автомобиля". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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