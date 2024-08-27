Бутылки воды начали раздавать в транспорте Москвы из-за жары

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Бесплатную раздачу бутылок с водой начали в столичном транспорте из-за жары. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на главу ведомства Максима Ликсутова.

Так, получить бутылки с водой можно у инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) на станциях метро "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", а также "Пионерская" и "Выхино".

Получить бутилированную воду можно также на автовокзалах Центральный, Красногвардейский, Саларьево, Южные ворота и Северные ворота.

До 17:00 воду раздают и на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станциях Подольск, Тушинская, Площадь трех вокзалов, Выхино и Мытищи.

Помимо вышеперечисленных точек, бесплатная раздача бутылок осуществляется и в экспресс-автобусах "Аэроэкспресса" и на всех причалах регулярного речного электротранспорта.

В жаркую погоду работники метро ежедневно замеряют температуру на станциях и, если нужно, меняют режим работы вентиляции, которая сейчас работает в летнем режиме. Кроме того, по результатам замеров температуры Дептранс корректирует список станций для бесплатной раздачи воды.

Во вторник, 27 августа, в Москве действует оранжевый уровень опасности из-за жары.

Температура до 28–30 градусов будет держаться всю неделю. В связи с этим городские водоемы прогреются до 21–22 градусов, что позволит москвичам комфортно купаться в них в выходные.

