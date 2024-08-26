В Люберцах спасли пациентку с разорвавшейся кистой и двумя литрами крови в животе

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Врачам в Люберецкой больнице удалось спасти жизнь 31-летней женщине, поступившей к ним с жалобами на слабость, головокружение и сильные боли в области живота. У пациентки были классические симптомы внутреннего кровотечения, ей провели экстренную операцию. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам заведующей отделением гинекологии Люберецкой областной больницы Анны Панасенко, кровотечение началось из-за разрыва кисты и яичника.

"Мы выполнили лапароскопическую операцию, через проколы иссекли кисты и сделали санацию брюшной полости, где оказалось около двух литров крови", – поделилась Панасенко.

Пациентка не сразу обратилась за помощью к медикам, а несколько дней лечилась самостоятельно. Однако, когда боли в животе стали невыносимыми, женщина все-таки решила вызвать скорую. Как отмечают врачи, сложившаяся ситуация была опасной для ее жизни. Большая кровопотеря могла привести к геморрагическому шоку.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.

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