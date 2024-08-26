Более 60 мероприятий пройдет на ВДНХ в рамках медиафестиваля

Фото: depositphotos/scaliger

Московский медиафестиваль откроется на площади Промышленности на ВДНХ 31 августа. В течение двух дней там пройдет более 60 мероприятий с мастер-классами, лекциями и играми, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для гостей подготовили насыщенную образовательную и развлекательную программу с участием свыше чем 150 экспертов. Площадка фестиваля будет поделена на несколько зон – образовательных и развлекательных.

"Москва – самый креативный город страны. Свыше миллиона жителей столицы связаны с творческими профессиями, и наиболее востребованные из них относятся именно к медиаотрасли", – рассказал руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Иван Шубин.

Он отметил, что медиафестиваль станет первой попыткой представить медиаиндустрию во всем ее многообразии. Благодаря этому гости смогут убедиться в доступности медиатехнологий для людей разных возрастов и интересов.

"Программа фестиваля построена так, чтобы он был не только развлекательным, но и образовательным мероприятием, где можно узнать о последних тенденциях в развитии медиа и пообщаться с профессионалами в этой области", – отметил Шубин.

На площадке "Обучение" состоятся мероприятия для специалистов и всех, кто интересуется медиа. Эксперты расскажут об актуальных тенденциях развития отрасли и о влиянии на нее искусственного интеллекта.

Представители крупного банка и тематических изданий совместно с практикующими психологами обсудят цифровую безопасность детей. Также посетители фестиваля смогут узнать об эффективных инструментах продвижения в медиапространстве. В рамках мероприятия планируется ознакомительный экскурс для начинающих специалистов и студентов.

В рамках b2b-программы будут организованы профессиональные сессии, посвященные актуальным вопросам отрасли. Гостям расскажут о ценностях и ответственности медиа, развитии брендов, трендов видеоконтента, мессенджере Telegram и его влиянии на отрасль.

Вместе с тем в рамках медиафестиваля пройдет выступление представителей маркетплейса и оператора наружной рекламы. Они проведут авторскую сессию "Ретейл-медиа от первого лица". Главной точкой образовательной программы окажется шатер "Герои медиа", где состоятся встречи с реальными героями индустрии.

Между тем неделя финансовой грамотности пройдет в павильоне "Заповедное посольство" парка "Зарядье". В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в период с 27 по 29 августа будет организовано множество различных мероприятий. Посетители фестиваля смогут побывать на кинолекториях и кейс-сессиях, принять участие в настольных играх, а также посетить просветительские занятия.

