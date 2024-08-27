Врачи НИИ имени Склифосовского удалили крупное образование из сердца пациентки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сердечно-сосудистые хирурги Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского удалили крупную доброкачественную опухоль из сердца 41-летней пациентки, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, операция прошла успешно. Ракова рассказала, что лечению сердечно-сосудистых заболеваний в Москве уделяют пристальное внимание. Город оснащает стационары современным оборудованием, обновляет реанимации и операционные, что позволяет быстрее диагностировать и проводить оперативное лечение самых сложных заболеваний органов кровообращения.

"Миксома сердца – это редко встречающееся доброкачественное образование, которое располагается в правом предсердии только в 20% случаев. Именно такая локализация опухоли была у пациентки Склифа. Размер доброкачественного образования был сравним с размером самого сердца – 11 на 6 сантиметров. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, она восстанавливается и готовится к выписке", – сообщила заммэра.

В течение года женщину беспокоили приступы кашля и сильная одышка, особенно при смене положения тела. Ее обследовали, провели эхокардиографию и магнитно-резонансную томографию. Оказалось, что в правых отделах сердца пациентки появилось большое доброкачественное новообразование, не прораставшее в другие органы и не имевшее сосудистой сети.

Операцию осложняло то, что ткань миксомы рыхлая и опухоль не находилась в капсуле. Из-за этого был риск, что она распадется и фрагменты попадут в кровоток, что могло практически за пару минут привести к тромбоэмболии легочной артерии.

В связи с этим кардиохирургам нужно было быть предельно аккуратными. Кроме того, во время операции выяснилось, что широкая и плотная ножка опухоли находится на устье нижней полой вены. Образование следовало отсечь бережно, чтобы не повредить вену. Несмотря на сложности, врачи полностью удалили новообразование.

На втором этапе кардиохирурги восстановили функцию трехстворчатого клапана, который работал неправильно из-за гигантских размеров миксомы.

Ранее врачи Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина спасли 53-летнюю женщину с редким раком почки. Команда из нескольких специалистов, включая онкоуролога, сосудистого хирурга и кардиохирурга, реализовала сложную многоэтапную операцию по удалению почки и опухолевого тромба.

После 5-часовой операции женщина сутки пролежала в реанимации, а затем была переведена в стационар в связи с хорошим самочувствием.

