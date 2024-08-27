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27 августа, 10:45

Культура

Мария Киселева поздравила всех причастных с Днем российского кино

Фото: Виталий Шабуров

Трехкратная Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая и актриса Мария Киселева поздравила всех причастных к созданию отечественных фильмов и зрителей с Днем российского кино. Она пожелала им новых качественных фильмов и процветания отечественного кинематографа.

По словам Киселевой, в последнее время благодаря созданию Московского кинокластера и уходу с рынка западных компаний, российское кино развивается достаточно бурными темпами. В прокате и на телеэкранах появились фильмы молодых режиссеров, которые собирают хорошую кино- и телеаудиторию.

Спортсменка обратила внимание на информацию о том, что американский киноконцерн Warner Bros, ушедший с нашего рынка с началом СВО, в настоящее время регистрирует логотип WB в России. Она уверена, что это может означать только одно – мировая кинематографическая компания хочет стать первой среди тех, кто намеревается вернуться в Россию.

"Вопрос заключается в том, на каких условиях мы можем пустить их обратно", – сказала Киселева.

Она считает, что правила работы западных компаний нужно кардинально пересмотреть. По ее словам, теперь условия проката иностранных фильмов должна диктовать РФ, а не американские прокатчики. В первую очередь, уверена Киселева, следует защитить отечественного кинопроизводителя, создав ему необходимые условия для комфортного развития.

"Нам необходимо развивать качественное российское кино, базирующееся на наших ценностях. Поэтому о том, какой будет система проката западных фильмов в будущем, нужно думать уже сегодня", – уверена Киселева.

Спортсменка запомнилась зрителям по роли Вари Иволгиной в многосерийном художественном фильме "Идиот", поставленном режиссером Владимиром Бортко. В картине по роману Ф. М. Достоевского снялись Евгений Миронов, Владимир Машков, Инна Чурикова и другие замечательные актеры.

Также Киселева снималась в фильмах "Дневной дозор", "Параграф 78", "На острие" и других и выступила автором идеи художественно-документального фильма, посвященного синхронному плаванию, – "Под двумя небесами". Фильм вышел в 2024 году и был тепло принят зрителями на Фестивале молодежи, выставке-форуме "Россия" на ВДНХ и форумах в разных регионах нашей страны.

24 августа в Москве прошла акция "Ночь кино". Приняв в ней участие, москвичи могли получить за это баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

В рамках мероприятия можно было посмотреть отечественные и зарубежные фильмы, сериалы, анимационные и короткометражные картины. Показы прошли более чем на сотне экранов.

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