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12 июля, 12:30

Общество

Летом в Москве число желающих зарегистрировать брак многократно увеличивается

Летом в Москве число желающих зарегистрировать брак многократно увеличивается

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Летом в столице число желающих зарегистрировать брак многократно увеличивается. В рубрике "Теле-теле-тесто" Москва 24 показывает, как москвичи организуют свои регистрации брака.

Так, расписаться в столице можно не только в ЗАГСе и Дворцах бракосочетания, но и на выездных площадках. Например, в музее-заповеднике "Остафьево" 12 июля свою свадьбу отпраздновали несколько пар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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