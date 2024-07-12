Летом в Москве число желающих зарегистрировать брак многократно увеличивается

Летом в столице число желающих зарегистрировать брак многократно увеличивается. В рубрике "Теле-теле-тесто" Москва 24 показывает, как москвичи организуют свои регистрации брака.

Так, расписаться в столице можно не только в ЗАГСе и Дворцах бракосочетания, но и на выездных площадках. Например, в музее-заповеднике "Остафьево" 12 июля свою свадьбу отпраздновали несколько пар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

