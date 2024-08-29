Сергей Собянин подвел итоги Московской международной недели кино

В Москве завершилась Международная неделя кино. Итоги фестиваля в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что площадки мероприятия посетили более 600 тысяч человек. Для участия в фестивале в город приехали представители кинокомпаний разных стран, продюсеры, сценаристы и государственные деятели. Кроме демонстрации собственных творческих достижений, гости могли ознакомиться с возможностями московского кинокластера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

