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29 августа, 07:30

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Сергей Собянин подвел итоги Московской международной недели кино

Сергей Собянин подвел итоги Московской международной недели кино

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В Москве завершилась Международная неделя кино. Итоги фестиваля в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что площадки мероприятия посетили более 600 тысяч человек. Для участия в фестивале в город приехали представители кинокомпаний разных стран, продюсеры, сценаристы и государственные деятели. Кроме демонстрации собственных творческих достижений, гости могли ознакомиться с возможностями московского кинокластера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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