Более 100 событий вошли в детскую программу Московской недели кино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

До 28 августа в столице проводится Московская международная неделя кино, на которой организовано более 100 мероприятий для детей, рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

Гости Недели кино могут посетить показы российских и иностранных картин, а также побывать на концертах и экскурсиях. Все эти мероприятия проводятся более чем на 30 локациях, к числу которых относятся кинотеатры, парки, скверы и музеи.

"Всего для детей организуют больше 50 семейных показов, а также лекции и мастер-классы экспертов индустрии. На них ребят познакомят с актерским ремеслом, процессом создания кино и мультфильмов. Желающих попасть на большие экраны ждут на мобильных съемочных площадках, где пройдут кастинги в отечественные проекты", – поделилась Сергунина.

Юные зрители смогут посмотреть семейные фильмы и мультики в 12 кинотеатрах сети "Москино". Также в Неделе кино участвуют залы, расположенные на Хохловской площади и в Киностудии имени Максима Горького.

В детскую программу было решено включить фильмы, снятые в шести разных странах. Речь идет о таких картинах, как "Чижик-Пыжик возвращается", "Умка" и "Супер Крылья".

Вместе с тем на ВДНХ, в Парке Горького и Новопушкинском сквере, а также на некоторых других локациях начали действовать мобильные съемочные площадки. Там проводятся детские кастинги в российские проекты. Все желающие имеют возможность показать свои таланты и записать собственную видеовизитку. Там же для ребят организовывают мастер-классы, посвященные актерскому искусству и видеомонтажу.

Кроме того, юные гости недели кино могут побывать на практических занятиях в музее-заповеднике "Царицыно". Их проводит "Союзмультфильм".

В качестве организатора Московской международной недели кино выступил департамент культуры столицы. Мероприятие проводится в рамках проекта "Москва – город кино". Ознакомиться с более подробной программой можно на официальном сайте события.

Мероприятие был решено провести как часть форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Посетителям рассказывают о достижениях в сфере промышленности, градостроительства и городского хозяйства, а также посвящают их в планы по развитию транспорта. Вместе с тем гости узнают о передовых технологиях в здравоохранении и образовании, креативных индустриях и спорте.

Московская международная неделя кино началась в столице 23 августа. В ее основную программу были включены свыше 70 фильмов из Индии, Китая, Ирана и других стран, а также более 40 отечественных кино- и анимационных проектов. Всего запланировано больше 300 показов российских и иностранных фильмов, девять тематических фестивалей, концерты, театрализованные и аудиоэкскурсии.

