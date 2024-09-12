Телеканал Москва 24 представляет новый проект со звездами гастрономической индустрии

Фото: пресс-служба ресторанной группы Ava Team

Четыре рок-звезды российской гастрономической индустрии в новом проекте "Кто кормит Москву?" на телеканале Москва 24: с 13 сентября каждую неделю в специальном документальном проекте "Сити" зрители будут знакомиться с четырьмя шеф-поварами, которые определяют гастрономический ландшафт столицы – Артемом Лосевым, Евгением Цыгановым, Евгением Викентьевым и Олегом Кусовым.

Авторы объединили героев цикла не только по статусности проектов, которыми занимаются шефы, но и сферам влияния, индексу цитируемости, узнаваемости личного бренда и перспективе, которую видят в их развитии.

Шефы рассказали о своей Москве, о том, какие сейчас гастрономические предпочтения у москвичей, что сегодня в топе: мясо или рыба, кто задает тренды на еду – мужчины или женщины и другое.

"У людей очень искаженное мнение о том, что такое деликатес. Есть очень много гастрономических продуктов, и их уникальность – в их редкости. Например, побеги черной смородины мы используем сейчас в меню. Для меня это суперделикатес. Почему? Потому что ты можешь конкретно в таком состоянии собрать этот продукт только 5 дней в году", – рассказал Евгений Викентьев.

"Еда сейчас должна быть максимально доступной и простой для понимания. В Москве очень важно, чтобы гость пришел и получил очевидный результат", – добавил Олег Кусов.

Когда и как горожане отказались от "посиделок на кухне" в пользу кафе где-то на Патриарших? Почему многие идут в ресторан только лишь ради шеф-повара? Что сегодня важнее для московского гостя – вкус блюда или атмосфера заведения?

Смотрите по пятницам в четырехсерийном телепроекте "Кто кормит Москву". Премьера – 13 сентября в 13:40 на телеканале Москва 24.

Ранее телеканал запустил "Долголетие шоу", которое покажет, как можно реализовать себя в Москве в старшем возрасте. Участники смогут исполнить давние мечты и отложенные желания, научиться чему-то новому, найти друзей и единомышленников, поделиться опытом и знаниями. Они смогут начать танцевать, изучать иностранные языки, заняться йогой и даже встретить свою любовь.