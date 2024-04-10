Эксперт рассказала, как выбрать увлажняющую маску для лица

Врач – дерматолог-косметолог Лейла Роз объяснила, на что обратить внимание при покупке увлажняющей маски для лица. По ее словам, тканевые маски удобно брать с собой в поездки, но у стандартных продуктов в баночках и тюбиках более насыщенный состав.

Кроме того, специалист советует внимательно изучить состав. Среди увлажняющих компонентов масок могут присутствовать мочевина, гиалуроновая и молочная кислоты, а также глицерин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.