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10 апреля, 08:00

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать увлажняющую маску для лица

Эксперт рассказала, как выбрать увлажняющую маску для лица

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Врач – дерматолог-косметолог Лейла Роз объяснила, на что обратить внимание при покупке увлажняющей маски для лица. По ее словам, тканевые маски удобно брать с собой в поездки, но у стандартных продуктов в баночках и тюбиках более насыщенный состав.

Кроме того, специалист советует внимательно изучить состав. Среди увлажняющих компонентов масок могут присутствовать мочевина, гиалуроновая и молочная кислоты, а также глицерин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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