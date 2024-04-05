Жительница Шатуры рассказала о спасении своей собаки из ледяного пруда

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Жительница подмосковной Шатуры Яна спасла свою собаку из ледяного пруда в парке. Подробности произошедшего она рассказала в беседе с Москвой 24.

По словам девушки, все произошло накануне, когда она гуляла с собакой по кличке Зайка в парке. Питомец внезапно бросился догонять уток, которые находились на пруду, однако провалился под еще не оттаявший лед. В этот же момент девушка следом кинулась за собакой.

"Я ее люблю, поэтому, не думая, побежала за ней", – поделилась Яна.

Девушка добавила, что подобная история происходит второй раз. Яна уже спасала Зайку в пруду. Но в предыдущий раз ситуация случилась около берега. Сейчас Яна и Зайка находятся дома. Девушка объяснила свой поступок фразой: "Когда есть любовь, нет места страху".

Ранее сотрудники полиции спасли бультерьера, который оказался на сутки запертым в салоне автомобиля на востоке Москвы. Про собаку забыли, когда водителю автомобиля стало плохо. После спасения питомца передали сыну хозяина.

