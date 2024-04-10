Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 10 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 10 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, а в Подмосковье – от 19 до 24 градусов. Ночью температура в Москве понизится до 11 градусов, по области – до 8 градусов.

Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе уже прошел пик половодья. По его словам, сейчас наблюдается фаза спада, при этом в отдельных районах еще будут локальные повышения уровня воды

Вместе с тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что с пятницы, 12 апреля, аномальное тепло в Москве сменится похолоданием и дождями.