Гроза и дождь продлятся в Москве до 21:00 9 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дожди и местами грозы продлятся в Москве и на севере Подмосковья до 21:00 9 апреля. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Заслуженный спасатель России и член Общественной палаты Подмосковья Сергей Щетинин в разговоре с RT порекомендовал не выходить на улицу без особой необходимости в случае непогоды.

"Если вам куда-то прямо срочно не нужно, то лучше остаться дома и находиться в своей квартире или в частном доме", – уточнил он.

Также он посоветовал тем, кто проживает в частном доме, отключить электрические приборы от сети, чтобы при возникновении короткого замыкания приборы не сломались. Кроме того, лучше не подходить к окнам, чтобы при сильных порывах ветра человек не пострадал.

"Также постараться отойти от предметов, которые плохо закреплены. Если вы находитесь в городе – это рекламные щиты, баннеры, деревья, которые сейчас вызывают наибольшее опасение", – объяснил эксперт, добавив, что в таком случае лучше спрятаться в метро или в подъезде жилого дома.

Ранее москвичей предупредили о надвигающейся грозе 9 апреля. Также ожидаются кратковременные дожди и местами ливни.

Городские службы в связи с этим были переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

