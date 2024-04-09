Столичным кафе рекомендовано закрыть летние веранды из-за непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Департамент торговли и услуг рекомендовал всем предприятиям общественного питания закрыть летние веранды и прекратить эксплуатацию сезонных кафе до среды, 10 апреля.

Отмечается, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. 9 апреля после 19:00 и до утра 10 апреля ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду.

Синоптики также прогнозируют туман в некоторых районах города.

Дептранс Москвы в связи с погодными условиями напомнил о соблюдении скоростного режима и дистанции на дорогах.

По данным департамента транспорта, вечером возможны локальные затруднения в центральной части города, на ТТК и на Дмитровском шоссе по направлению в область.

"Не оставляйте автомобиль и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций", – отметили в телеграм-канале ведомства.

До этого столичный главк МЧС РФ предупредил москвичей о надвигающейся грозе 9 апреля. Прогнозируются кратковременный дождь, местами ливень.

Кроме того, городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.