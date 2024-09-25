Астролог рассказала, почему россияне чаще стали полагаться на потусторонние силы

Россияне чаще стали полагаться на потусторонние силы. По данным операторов сотовой связи, в стране растет посещаемость сайтов, посвященных эзотерике и астрологии.

Астролог Мила Венецианская считает, что повышенный интерес к эзотерике может появиться на фоне кризисных ситуаций. Также эксперт напомнила о коридоре затмений, который начался 18 сентября и продлится до 2 октября.

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