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25 сентября, 10:45

Общество

Астролог рассказала, почему россияне чаще стали полагаться на потусторонние силы

Астролог рассказала, почему россияне чаще стали полагаться на потусторонние силы

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Россияне чаще стали полагаться на потусторонние силы. По данным операторов сотовой связи, в стране растет посещаемость сайтов, посвященных эзотерике и астрологии.

Астролог Мила Венецианская считает, что повышенный интерес к эзотерике может появиться на фоне кризисных ситуаций. Также эксперт напомнила о коридоре затмений, который начался 18 сентября и продлится до 2 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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