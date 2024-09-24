24 сентября, 15:27Общество
Магнитная буря ожидается на Земле 25 сентября
Фото: 123RF/mkarco
Магнитная буря накроет Землю в среду, 25 сентября. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии (Институт космических исследований РАН и Институт солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН).
По данным ученых, она начнется после 12:00 и продолжится до 18:00. Возмущения будут достигать слабого класса – G1.
13 сентября на Земле наблюдался оранжево-фиолетовый рассвет, который мог быть вызван изменениями в атмосфере планеты из-за магнитной бури. Солнечная активность и связанные с ней явления могут влиять на свойства верхней атмосферы, приводить к ее расширению и изменению ионного и атомарного состава, что в некоторых случаях влияет на цвет неба на рассвете.
До этого первая за почти месяц вспышка высшего балла X была зарегистрирована на Солнце. При этом событие не стало рекордным и в несколько раз уступило другим крупным вспышкам текущего солнечного цикла, однако это вписывается в общий тренд по росту активности звезды.
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