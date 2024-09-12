На Солнце зарегистрирована первая за почти месяц вспышка высшего балла X

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Первая за почти месяц вспышка высшего балла X зарегистрирована на Солнце, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

Максимум зафиксировали в 12:43 по московскому времени, последний раз такое происходило еще 18 августа 2024 года. Эксперт отметил, что событие не является рекордным и в несколько раз уступает другим крупным вспышкам текущего солнечного цикла, однако это вписывается в общий тренд по росту активности звезды.

"Воздействие на Землю не ожидается – расположение вспышки на солнечном диске почти полностью исключает возможность прихода к Земле плазмы или частиц от взрыва. Тем не менее геомагнитная активность сегодня будет находиться на существенно возмущенном уровне в связи с приходом к Земле облаков плазмы от более ранних взрывов", – указал он.

В настоящее время на Земле уже регистрируют слабую магнитную бурю планетарного масштаба, однако пик возмущений будет лишь к вечеру. Максимально ученые ожидают бурю на уровне 2–3 по 5-балльной шкале.

Чуть ранее другая магнитная буря должна была начаться 10 сентября, а успокоиться к полудню 11-го числа. Специалисты указывали, что из-за высокой солнечной активности во второй половине сентября на Земле ожидается больше магнитных волнений. Такое, по данным ученых, будет происходить один или два раза в неделю.

