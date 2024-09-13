Магнитная буря стала причиной необычного рассвета в Москве 13 сентября

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Оранжево-фиолетовый рассвет в пятницу, 13 сентября, мог быть вызван изменениями в атмосфере Земли, которые происходили из-за магнитной бури, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на профессора Института космических исследований Российской академии наук Сергея Богачева.

Ученый рассказал, что солнечная активность и связанные с ней явления могут влиять на свойства верхней атмосферы, приводить к ее расширению и изменению ионного и атомарного состава, что в некоторых случаях влияет на цвет неба на рассвете.

"Трудно сказать, был ли оранжевый или фиолетовый цвет рассвета 13 сентября связан с магнитной бурей. На цвет могут влиять и иные факторы, например пыль", – пояснил он.

Между тем Богачев оповестил о том, что средняя по силе магнитная буря уровня G3 завершилась 13 сентября, однако последствия ее влияния могут продлиться с 16 по 22 сентября. Специалист заявил, что в ближайшее время возобновление бури не прогнозируется, однако Солнце пребывает в активном состоянии, из-за чего частота и сила взрывов остается повышенной.