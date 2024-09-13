Ученый Богачев: магнитные бури продолжатся на следующей неделе

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Средняя по силе (уровня G3) магнитная буря завершилась на Земле, однако возмущения в магнитосфере сохранятся и на следующей неделе, рассказал Агентству "Москва" профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

"Ожидались полярные сияния вчера вечером, и этот прогноз оправдался. Вчера всю вторую половину дня были бури довольно сильного третьего уровня по пятибальной шкале. Зона полярного сияния спускалась до средних широт, в том числе и в Подмосковье", – отметил специалист.

В ближайшее время возобновление бури не прогнозируется, поскольку условия, в которых это могло бы произойти, отсутствуют. Солнце пребывает в активном состоянии, из-за чего частота и сила взрывов остается повышенной, пояснил эксперт.

При этом Богачев не исключил повторения подобных бурь в сентябре. Вероятнее всего, в следующий раз это произойдет уже на следующей неделе, с 16 по 22 сентября, подчеркнул он.

В связи с высокой солнечной активностью во второй половине сентября на Земле ожидается больше магнитных волнений. Синоптики прогнозируют сильные возмущения по одному-два раза в неделю.