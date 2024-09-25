Синоптик Леус: на Земле началась слабая магнитная буря класса G1

Фото: depositphotos/vampy1

Слабая магнитная буря накрыла Землю 25 августа. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он уточнил, что класс бури оценивается как G1. Ее зафиксировали в 08:49 по московскому времени.

Сейчас у Солнца происходит пик 11-летнего цикла активности. По словам заведующего гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимира Обридко, эта максимальная фаза может продлиться до следующего года. Наука объясняет такое состояние звезды динамо-теорией. Эксперт рассказал, что ей является теория генерации магнитных полей на Солнце, по которой можно рассказать о цикличности звезды и общего хода.

В свою очередь, руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артем Абунин сообщил, что полярное сияние может регулярно возникать в столичном регионе в ближайшие 1,5 года из-за частых магнитных бурь. Такое явление связано с геомагнитными бурями. Сейчас на Земле регистрируется магнитная буря каждые 7–10 дней, и, как указывает специалист, это нормально.