Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 25 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Переменная облачность без осадков прогнозируется в столице в среду, 25 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 20 до 25 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице понизится до 10 градусов, а в Подмосковье – до 7 градусов.

Первый в сентябре дождь пройдет в Москве в четверг и пятницу, 26 и 27 сентября. Температура днем при этом составит 21–24 градуса. Ночные же показатели зафиксируются на 10 градусах.

После этого в столице начнет постепенно заканчиваться летняя погода. Так, уже в воскресенье и понедельник, 29 и 30 сентября, город окунется в осеннюю погоду.