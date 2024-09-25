25 сентября, 06:14Общество
Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 25 сентября
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин
Переменная облачность без осадков прогнозируется в столице в среду, 25 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 23 до 25 градусов, по области – от 20 до 25 градусов.
Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
Ночью температура в столице понизится до 10 градусов, а в Подмосковье – до 7 градусов.
Первый в сентябре дождь пройдет в Москве в четверг и пятницу, 26 и 27 сентября. Температура днем при этом составит 21–24 градуса. Ночные же показатели зафиксируются на 10 градусах.
После этого в столице начнет постепенно заканчиваться летняя погода. Так, уже в воскресенье и понедельник, 29 и 30 сентября, город окунется в осеннюю погоду.
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