Ночь 27 сентября в Москве стала самой теплой в последней пятидневке сентября за 80 лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прошедшая ночь в столичном регионе стала самой теплой в последней пятидневке сентября за последние 80 лет, сообщила главный специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 15,9 градуса тепла. До этого самая высокая минимальная температура была отмечена 28 сентября 1991 года. Тогда воздух прогрелся до 14,5 градуса.

Днем в пятницу, 27 сентября, ожидается облачная погода с небольшим дождем. Температура воздуха будет в пределах 21–23 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, местами будут порывы до 15 метров в секунду.

Ранее москвичам пообещали дождливые выходные, несмотря на достаточно высокую для конца сентября температуру. В субботу, 28 сентября, столбики термометров покажут до 17–19 градусов, а в воскресенье похолодает до 14–15 градусов. Кроме того, будет в меру ветрено.

Оранжевый уровень опасности из-за риска пожаров продлен в Московском регионе до утра субботы, 28 сентября. В регионе сохраняется пятый, чрезвычайный класс пожарной опасности.

Между тем около трети месячной нормы осадков выпадет в Москве до конца текущего месяца. По ожиданиям синоптиков, наиболее сильные осадки накроют столицу в ночь на 28-е число.