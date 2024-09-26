День амурского тигра отметят в Московском зоопарке 28 сентября

В Московском зоопарке готовятся отметить День амурского тигра. В честь этого события живущий на территории зоосада тигр Степан получит значительную порцию мяса.

Для посетителей же организуют мастер-классы и тематические лекции. Мероприятия запланированы на 28 сентября. Также в 11:00 от нового входа у станции метро "Баррикадная" начнется экскурсия "Тигр и его родственники".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.