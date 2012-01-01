Более 30 учреждений примут участие в Московской музейной неделе с 14 по 20 октября

В Москве началась новая музейная неделя. Каждый из семи дней – с 14 по 20 октября – закреплен за несколькими из более чем 30 музеев и выставочных залов, в эту дату посетить их можно бесплатно. Подробнее – в материале Москвы 24.

Панорама "Бородино" и Английский двор

Фото: Москва 24

В понедельник, 14 октября, все желающие могут посетить музей-панораму "Бородинская битва". Гости увидят одну из самых больших панорам в мире, которую в 1912 году написал русский баталист Франц Рубо. Помимо этого, в экспозиции можно увидеть коллекцию предметов той эпохи, среди которых произведения батальной живописи и декоративно-прикладного искусства, вооружение, обмундирование и снаряжение, а также предметы военного быта русской и французской армий.

В этот же день москвичи и гости города смогут посетить Старый Английский двор. В Верхних палатах можно увидеть, как был устроен быт английских купцов и предпринимателей XVI–XVII веков, что они ввозили и вывозили из России и как была организована торговля.

Сейчас там работает выставка-инсталляция "Проявить забытое", где представлены десять редких экземпляров советской фототехники, созданные с применением передовых технических решений своего времени. Посетители увидят, как почти 100 лет назад выглядели фасад Большого театра и арка Главного входа ВДНХ, памятник Маяковскому и монумент "Рабочий и колхозница", Лубянская площадь и площадь Белорусского вокзала, высотка на Смоленской площади и Манежная площадь.

Лаборатория художника и модницы прошлого века

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В "Мультимедиа-арт-музее" во вторник, 15 октября, можно посетить выставку "Живу дальше. Лаборатория художника", которую подготовили к 90-летию классика российского и мирового современного искусства Эрика Булатова. На ней представлено семь картин и более сотни рисунков мастера (в таком объеме их представят впервые).

Кроме того, там работает выставка "Модницы XIX – начала ХХ века. Из коллекции МАММ", которая показывает эволюцию российской моды с 1860-х до 1910-х годов. В экспозицию вошло более 80 работ, в том числе снимки Карла Бергамаско, Елены Мрозовской и Петра Веденисова.

Помимо прочего, там можно посмотреть выставку молодых итальянских фотографов Эдоардо Делилле и Джулии Пьермартири "Атлас нового мира", проект "Спорт в фотографии. От Родченко до наших дней", инсталляцию Алексея Каллимы "Теорема дождя" и многое другое.

Море и декоративно-прикладное искусство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В среду, 16 октября, для гостей будут открыты все музейные пространства в "Царицыне": Большой дворец, Средний дворец (Оперный дом), Малый дворец, Хлебный дом, Третий Кавалерский и оранжерейные корпуса. В них представлены временные выставки, посвященные различным направлениям декоративно-прикладного искусства. Кроме того, можно увидеть постоянные экспозиции, рассказывающие об истории создания дворцового ансамбля.

Музей истории ВМФ приглашает в этот день изучить основную экспозицию: гости смогут самостоятельно осмотреть все семь отсеков подлодки Б-396 "Новосибирский комсомолец", а также выставку "Величие и глубина".

Пчеловодство и космос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На следующий день гостей и жителей столицы приглашают в Биологический музей имени К. А. Тимирязева. Помимо основной экспозиции, все желающие смогут посетить выставку "12 признаков живого": она выстроена как повествование от лица ученых-биологов и современных художников о том, как все существующее на планете взаимосвязано друг с другом.

Также в рамках музейной недели можно будет посетить выставку "Пчеловодство" на ВДНХ. Гости познакомятся с жизнью пчел, узнают, какую роль они играют в сельском хозяйстве и как собирается мед.

Кроме того, в этот день все желающие могут посетить Музей космонавтики. Посетители увидят первые спутники и автоматические станции, скафандры Юрия Гагарина и Алексея Леонова, макеты мировых космодромов.

Пушкин и керамика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 18 октября, бесплатно будут работать временные экспозиции в выставочных залах в Государственном музее А. С. Пушкина. Гостям представят работы современных авторов, выполненные в различных техниках, фотографии, эскизы театральных декораций, инсталляции модных дизайнеров.

В этот же день свои двери для всех желающих откроет музей-заповедник "Коломенское". Помимо основных зданий и экспозиций, посетителям будут доступны выставки "Два учителя: Сергий Радонежский и Стефан Пермский" и "Русалка и единорог".

Кроме того, в этот день в Усадьбе Измайлово будут работать выставка "Изучать. Творить. Создавать. Строгановская школа керамики ХХ-XXI", а также экспозиции "Измайлово – царская вотчина XVII века" и "Открытое хранение. Печи и изразцы".

Паустовский и Афганистан

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

В первый выходной день недели бесплатно можно будет посмотреть основную экспозицию в выставочном зале истории войны в Афганистане. Там представлены фотографии героев, снимки самой местности, военное оборудование, солдатская форма и многое другое.

В рамках акции все желающие могут бесплатно посетить основную экспозицию, а также временные выставки Музея К. Г. Паустовского и познакомиться с творчеством и биографией писателя.

Столица писателей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Бесплатно прийти в Дом Гоголя можно будет в воскресенье, 20 октября. Кроме того, в этот день гости смогут прикоснуться к истории еще одного писателя – Михаила Булгакова: всем желающим будут доступны постоянная экспозиция в "нехорошей квартире", а также временные выставки. Например, там можно узнать, как писатель вдохновлялся жизнью обитателей этого дома, что нашло отражение в его рассказах и где реальность граничит с фантастикой. Помимо прочего, посетители увидят план здания 1902–1903 годов.

Полный список музеев и галерей, которые участвуют в акции, доступен по ссылке.