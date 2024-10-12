Музейная неделя пройдет в Москве с 14 по 20 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Акция Московская музейная неделя пройдет с 14 по 20 октября. В ее рамках все музеи, галереи и выставочные залы, подведомственные городскому департаменту культуры, можно посетить бесплатно, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, в белокаменном подклете Старого Английского Двора 14 октября откроется выставка-инсталляция "Проявить забытое". Гости смогут увидеть редкие экземпляры советской фототехники 1930–1980-х годов, созданной с помощью передовых для своей эпохи технических решений. Кроме того, познакомиться с фотографией можно будет и в Московском музее современного искусства 15 октября. Там работает выставка "Владимир Куприянов. Возвращение времени".

В "Мультимедиа-арт-музее" состоится выставка "Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье" одного из самых ярких и известных российских художников Павла Пепперштейна.

Среда, 16 октября, станет днем посещения музея-заповедника "Царицыно", где открыта экспозиция "Быть в материале", посвященная искусству керамики и его связи с промышленным дизайном. В рамках выставки представлены эскизы и чертежи авангардистов начала XX века и работы художников Виктора Решетникова и Татьяны Бригадировой.

В Музее С.А. Есенина в переулке Чернышевского гости и жители столицы могут побывать на выставке "Два Сергея: Коненков и Есенин". Экспозиция рассказывает об этой дружбе, биографиях, особенностях профессий и творческом наследии Есенина и Коненкова.

Выставка "Пушкинская Москва" в Государственном музее А.С. Пушкина знакомит с достопримечательностями, событиями и людьми, связанными с поэтом. Ее построили на основе "Программы записок" Пушкина, его стихотворений и прозы, воспоминаний современников, а также объявлений в "Московских ведомостях" и хронике того времени.

В субботу, 19 октября, посетителей приглашают в Музей К.Г. Паустовского, где открыта выставка новых поступлений в фонды. Там можно познакомиться с графикой и живописью. Среди экспонатов представлены портреты Паустовского, выполненные Ильей Глазуновым, Кириллом Зданевичем, Анатолием Яром-Кравченко, а также произведения известных художников-иллюстраторов.

В Музее Михаила Булгакова на Большой Садовой улице до конца октября работают две камерные выставки. "Булгаков жил в каждом образе" посвящена творческой жизни и художественному миру автора "Мастера и Маргариты", а выставка "Девять историй из воспоминаний Елены Сергеевны" основана на дневниковых записях его третьей супруги, сделанных в разные годы.

Между тем выставка "Железнодорожная модель", посвященная 50-летию Байкало-Амурской магистрали, откроется на территории Музея Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ 21 октября. Она будет работать до 4 ноября. На площади, превышающей 200 квадратных метров, будет сделан один из крупнейших в стране действующих железнодорожных макетов. Ядром выставки станет показ более чем 300 авторских работ.

