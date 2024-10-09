Для гостей фестиваля "Золотая осень" подготовили масштабную гастропрограмму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На площадках столичного фестиваля "Золотая осень", который проходит с 4 по 13 октября, организованы гастрономические зоны ресторанов. В центре города и в округах можно попробовать как традиционные сезонные блюда, так и новые позиции из уникальных меню. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Несколько таких площадок расположено в центре столицы. Так, на Тверской площади готовят на гриле сочные стейки из форели в цитрусовом маринаде, а также хрустящие баклажаны с томатами, цветную капусту в кляре с ореховым соусом, тыквенный боул с курицей и сыром фета и согревающий в холодные дни пряный тыквенный суп.

Для любителей сладкого в меню есть гречишные вафли с разными видами шоколада, ароматный яблочный пирог и чизкейк с инжиром. Из напитков гости могут выбрать традиционный осенний смородиновый пунш, латте "Яблоко в карамели" и раф "Рафаэлло".

Также на площади Революции гости могут попробовать блины с медом, печеными яблоками, кедровыми орехами и взбитыми сливками. На выбор площадка предлагает начинки из жареных лисичек, варенья из сосновых шишек. Кроме того, здесь есть тыквенные блины с творогом.

В меню есть телятина на гриле с молодым картофелем и овощами и сочный бургер с мурманской треской. В шале можно заказать взвар из сухофруктов, осенний тыквенный латте с корицей и имбирем, а также медовый сбитень с клюквой, приготовленный по старинному русскому рецепту.

В парке "Бригантина" на Коптевском бульваре гости фестиваля могут насладиться блюдами из смокера. Ресторан подает свиные ребрышки с беби-картофелем и брискет. В меню также есть свежая булочка с рваной свининой.

Помимо этого, на улице Теплый Стан, во владении 1б, готовят несколько видов тортильи. Гостям предлагают попробовать ее с кабачком и жаренным на гриле перцем или с тыквой и кедровыми орехами. В меню есть лавандовое какао.

На Святоозерской улице, во владении 1, площадка подает пирог с тыквой и кедровыми орехами, тыквенный и апельсиновый раф, а также горячий пломбир.

В сквере у Гольяновского пруда ресторан предлагает мясную солянку и скоблянку с грибами, чай с облепихой или брусникой и традиционный осенний напиток с пряностями.

На улице Матвеевской, во владении 2, для гостей готовят картофель со шкварками и горинским салом, шашлык из белгородской свинины с сурковским чесноком и шашлык по-славянски со стригуновским луком.

Также выставка расписных тыкв будет доступна для посещения до 13 октября на площадках на Тверской площади и в Столешникове переулке. На выставке представлены 20 арт-объектов в виде тыквы. Их расписывали 10 мастеров граффити, которые придерживались авторского стиля. 12 и 13 октября, галерея тыкв будет перемещена на площадку "Золотой осени" в кинопарке "Москино".