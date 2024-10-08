Выставка расписных тыкв открылась на фестивале "Золотая осень"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Выставка арт-тыкв началась в рамках фестиваля "Золотая осень". Она открылась 4 октября и будет доступна для посещения до 13 октября на площадках "Московских сезонов" на Тверской площади и в Столешникове переулке, передает портал мэра и правительства столицы.

На выставке представлены 20 арт-объектов в виде тыквы. Их расписывали 10 мастеров граффити, которые придерживались авторского стиля. Изображения были нанесены на тыквы осенними оттенками – терракотовым, бордовым, оранжевым, алым.

Однако палитра не ограничивалась сезонными цветовыми решениями. Так, многие художники захотели добавить в свои работы контраст и разнообразие, внеся розовые, фиолетовые и черные акценты в стиле стрит-арт.

В общей сложности мастера потратили на свои работы 200 банок краски, расписав осенние арт-объекты в разных жанрах.

В результате гости галереи тыкв, которая расположилась под открытым небом, смогут рассмотреть необычные геометрические узоры, увидеть сюжетные зарисовки с разными персонажами, а также полюбоваться на стильные значки, рисунки и шрифты.

Арт-тыквы, которые было решено выставить на Тверской площади, объединили принципы уличной культуры и искусства. Ответственность за украшение площади и Столешникова переулка была возложена на известных уличных художников.

Так, Danils.D рассказал, что осень является олицетворением спокойствия и гармонии. Свою работу, посвященную этому времени года, художник наполнил уникальными цветовыми сочетаниями.

Выставка проводится в уютной атмосфере. Гостям фестиваля предлагают выпить горячие пряные напитки, а также попробовать другие лакомства. Кроме того, на Тверской площади они могут принять участие в творческих осенних мастер-классах и примерить на себя роль уличных художников, расписав стену-раскраску с помощью маркеров. Все занятия проводятся под песни кавер-групп.

При этом в выходные дни, 12 и 13 октября, галерея тыкв будет перемещена на площадку "Золотой осени" в кинопарке "Москино".

В 2024 году фестиваль охватит около 30 площадок, расположенных почти по всей Москве. В ходе него гости смогут увидеть выступления популярных кавер-групп и известных артистов, спектакли театральных коллективов и кулинарные поединки на рыбных рынках.