Посвященная хризантемам выставка откроется в "Аптекарском огороде" 11 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Выставка "Мелодии хризантем" откроется на территории Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" 11 октября. Об этом пресс-служба площадки сообщила в телеграм-канале.

Сбор гостей организуют с 16:00, само открытие пройдет в 16:30.

Экспозицию посвятили хризантемам – традиционным императорским цветам, которые символизируют долголетие, бессмертие и богатство. Данная выставка – часть художественного проекта "Музыка цветов". Она объединяет в себе картины в жанре классической ботанической иллюстрации и работы в китайских техниках живописи се-и, гунби и могуфа, рассказали в пресс-службе.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвело какао. Урожай созреет позже, число плодов зависит от количества опыленных цветков. Опыление производят специалисты сада искусственно. Пыльца с одного цветка переносится на рыльце другого с помощью кисточки.