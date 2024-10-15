В Москве прошел предпремьерный показ фильма "Кукольный дом"

В Москве состоялся предпремьерный показ фильма "Кукольный дом" режиссера Ольги Беляевой. Главные роли сыграли Светлана Иванова и Иван Колесников. Съемки картины продолжались 19 дней, причем половина из них проходила на киностудии "Мосфильм".

Для создания атмосферы 80-х годов в павильоне были воссозданы декорации того времени. Премьера фильма "Кукольный дом" запланирована на ноябрь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.