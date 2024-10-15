Актер Марк Богатырев рассказал, как важно сохранять баланс между игрой на сцене и в жизни

Актер театра и кино Марк Богатырев поделился своими мыслями о том, как важно сохранять баланс между игрой на сцене и в жизни. По словам артиста, главная задача профессионального актера – уметь перевоплощаться в разных персонажей, но при этом не забывать о себе.

Богатырев отметил, что не всегда можно легко переключиться с роли на обычную жизнь. Однако актер учится этому, чтобы иметь возможность "отключать" персонажей, которые живут в его голове, и возвращаться к реальности.

Большое интервью с Марком Богатыревым выйдет во вторник, 15 октября, в эфире телеканала Москва 24.