Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 16:00

Культура

Актер Марк Богатырев рассказал, как важно сохранять баланс между игрой на сцене и в жизни

Актер Марк Богатырев рассказал, как важно сохранять баланс между игрой на сцене и в жизни

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

"Сити": топ-3 картин Константина Коровина в Третьяковской галерее

Актер Марк Богатырев рассказал, какой формат является сложнее для восприятия зрителей

Москвичам представили культурную программу на 15 октября

Выставка фотографий открылась в столичном парке "Горка"

Акция "Московская музейная неделя" стартовала в столице

Акция "Московская музейная неделя" началась в столице

В столице стартовала "Московская музейная неделя"

"Сити": москвичам рассказали о культурных мероприятиях недели

Актер театра и кино Марк Богатырев поделился своими мыслями о том, как важно сохранять баланс между игрой на сцене и в жизни. По словам артиста, главная задача профессионального актера – уметь перевоплощаться в разных персонажей, но при этом не забывать о себе.

Богатырев отметил, что не всегда можно легко переключиться с роли на обычную жизнь. Однако актер учится этому, чтобы иметь возможность "отключать" персонажей, которые живут в его голове, и возвращаться к реальности.

Большое интервью с Марком Богатыревым выйдет во вторник, 15 октября, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика