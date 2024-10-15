15 октября, 13:00Культура
Актер Марк Богатырев рассказал, какой формат является сложнее для восприятия зрителей
Актер театра и кино Марк Богатырев считает, что кино является более сложным форматом для восприятия зрителей, чем мультфильм, так как в нем нужно угодить не только детской аудитории, но и взрослой.
Кроме того, Богатырев указал, что для кино используются другие визуальные средства, также привлекательности добавляет игра актеров.
Большое интервью с Марком Богатыревым выйдет во вторник, 15 октября, в эфире телеканала Москва 24.