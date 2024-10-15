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15 октября, 13:00

Культура

Актер Марк Богатырев рассказал, какой формат является сложнее для восприятия зрителей

Актер Марк Богатырев рассказал, какой формат является сложнее для восприятия зрителей

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Актер театра и кино Марк Богатырев считает, что кино является более сложным форматом для восприятия зрителей, чем мультфильм, так как в нем нужно угодить не только детской аудитории, но и взрослой.

Кроме того, Богатырев указал, что для кино используются другие визуальные средства, также привлекательности добавляет игра актеров.

Большое интервью с Марком Богатыревым выйдет во вторник, 15 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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