Актер Марк Богатырев рассказал, какой формат является сложнее для восприятия зрителей

Актер театра и кино Марк Богатырев считает, что кино является более сложным форматом для восприятия зрителей, чем мультфильм, так как в нем нужно угодить не только детской аудитории, но и взрослой.

Кроме того, Богатырев указал, что для кино используются другие визуальные средства, также привлекательности добавляет игра актеров.

Большое интервью с Марком Богатыревым выйдет во вторник, 15 октября, в эфире телеканала Москва 24.