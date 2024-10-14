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14 октября, 17:55

Город

В столице стартовала "Московская музейная неделя"

В столице стартовала "Московская музейная неделя"

В Москве после реконструкции открыли пять детских поликлиник

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В столице стартовала "Московская музейная неделя", в рамках которой жители города могут бесплатно посетить выставки, галереи и арт-пространства.

Любители фотографии смогут оценить снимки 1930–1980-х годов, представленные в Старом Английском дворе в "Зарядье". А в "Мультимедиа-арт-музее" 15 октября откроется семь новых выставок, включая экспозицию "Алиса в стране чудес и в Зазеркалье" Павла Пепперштейна.

В среду, 16 октября, галерея на Шаболовке приглашает на мероприятие, посвященное экспериментальной музыке всех жанров – "Музыка будущего".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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