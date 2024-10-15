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15 октября, 16:45

Культура

Актер Марк Богатырев рассказал о роли, которую мечтает сыграть

Актер Марк Богатырев рассказал о роли, которую мечтает сыграть

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Актер театра и кино Марк Богатырев рассказал о своей мечте сыграть супергероя. Он также отметил, что ему нравится пробовать разные жанры, и что ему интересны роли обаятельных антагонистов с внутренним потенциалом для оправдания своих действий.

По мнению Богатырева, когда отрицательный персонаж делает что-то "благое" с его точки зрения, это вызывает интерес у зрителей и добавляет обаяния.

Большое интервью с Марком Богатыревым выйдет во вторник, 15 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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