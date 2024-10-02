"Сити": более 6 картин по мотивам сказок можно увидеть в Третьяковской галерее

Команда "Сити" предложила список картин по мотивам сказок, которые можно увидеть в столичной Третьяковской галерее.

В их число вошли "Баба Яга", "Царевна-несмеяна", "Кощей Бессмертный" и "Ковер-самолет" Виктора Васнецова, "Русалки" Ивана Крамского, "Пан" Михаила Врубеля и многие другие произведения.

О том, как и что подтолкнуло художников создать картины со сказочным сюжетом, – в программе "Сити".

