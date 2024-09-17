"Лунтик. Возвращение домой" стал самым кассовым мультфильмом года в России

Фото: кадр из мультфильма "Лунтик. Возвращение домой"; режиссер – Константин Бронзит; производство – Мельница, СТВ

"Лунтик. Возвращение домой" собрал в отечественном прокате свыше 300 миллионов рублей. Об этом сообщает портал Film.ru со ссылкой на кинокомпанию "Вольга".

По данным ЕАИС, с тех пор, как мультфильм вышел на экраны, его посмотрели более 1 миллиона зрителей. В день своей премьеры "Лунтик" показал лучший старт среди анимационных фильмов в официальном прокате России в 2024 году – 21 миллион рублей.

Между тем летом текущего года стало известно, что "Головоломка – 2" стала самым кассовым мультиком за всю историю кинематографа. Отмечалось, что его мировые сборы за 40 дней проката составили 1,46 миллиарда долларов. В кинотеатрах США картина заработала 601 миллион долларов, а в остальных странах – 861 миллион.