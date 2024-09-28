"Откройте, Давид": Виталий Коваленко

Давид Виннер приехал в Театр Наций, чтобы побеседовать с заслуженным артистом России, актером, юбиляром этого года Виталием Коваленко. Он блестяще исполнил роли Берии, Ленина, Столыпина, Наполеона, а не так давно сыграл Михаила Горбачева в сериале "ГДР".

Как шла подготовка к съемкам и почему играть современников сложнее, чем исторических личностей, которых все знают только по учебникам? О "Базаровых" эпохи перестройки, бунте молодости, выдуманном конфликте поколений – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

